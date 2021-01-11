شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 22.83، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 30.6 إلى 15.06)، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 24.66 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.