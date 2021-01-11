شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.89% بما يعادل 0.12 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم على اثر استناده لخط اتجاه صعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.00، طيلة ثبات الدعم 13.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 14.00.