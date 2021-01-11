شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يعاود الانخفاض التكتيكي – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعادة (8200) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -0.06 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 16.03، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.03.