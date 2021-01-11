شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع لليوم الثاني – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.91% بما يعادل 79.851 نقطة، كما يتحرك المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية للمؤشر خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50 نتوقع له المزيد من الصعود، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.