شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له في 15 من آذار/مارس من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:46 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.67% إلى مستويات 0.7704 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7756، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7694، بينما حقق الأعلى له عند 0.7768، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا العام على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7757.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلي 7.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 7.0%.