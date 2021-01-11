شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين لشهر كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مسنويات الصفر.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.