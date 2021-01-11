شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الأثاث تقفز إلى 388 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الأثاث ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأثاث نحو 388 مليون و800 ألف جنيه "24 مليون و300 ألف دولار" في شهر أكتوبر الماضي – 16 جنيه متوسط سعر الجنيه أمام الدولار-، مقابل 291 مليون و312 ألف جنيه، "18 مليون و207 ألف دولار" في شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 97 مليون و488 ألف جنيه "6 ملايين و93 ألف دولار"، وفق بيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الأثاث المصرية جاءت ضمن صادرات السلع تامة الصنع، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و111 مليون دولار في أكتوبر الماضي، مقابل مليار و96 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 14 مليون و834 ألف دولار، ومن أبرز السلع المصدرة جاءت العجائن وبلغت قيمتها 64 مليون و503 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 63 مليون و195 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و308 ألف دولار.

وشملت قائمة الصادرات المصرية أيضا، كلا من الأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 23 مليون و75 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 22 مليون و627 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، يليها صادرات مستحضرات العطور والتجميل بقيمة 11 مليون و549 ألف دولار، مقابل 11 مليون و863 ألف دولار خلال فترة المقارنة.