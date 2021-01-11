شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى حيث اغلق امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10725 نقطة، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 10650 نقطة، ليستعيد بذلك اتجاهه الصاعد على المدى القصير، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,690 وبين مستوى المقاومة هو 10,790 نقطة