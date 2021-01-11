شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الآلات: 950 مصنعا بالقطاع تواجه مشكلة تفضيل الإنتاج الأجنبى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد المنشاوى رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن عدد مصانع إنتاج الآلات والمعدات 950 مصنع وهى المسجلة وتعمل بصورة رسمية بخلاف عدد مماثل من المصانع يعمل كقطاع غير رسمي، مشيراً إلى أن هذه المصانع عملت بقوة على توفير احتياجات السوق خلال أزمة فيروس كورونا، لكن كنا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإتاحة خامات الإنتاج خاصة أننا نستورد جزء كبير منها، ومع تضرر سلاسل التجارة والتوريد العالمية تعرضنا لبعض المشكلات وتمكنا من عبورها والتعامل معها.

وأضاف المنشاوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المصانع حالياً أصبحت تحاول الاعتماد بصورة كبيرة على المنتجات المصرية الوطنية وذلك لضمان الصيانة وخدمات ما بعد البيع فى ظل هذه الأزمة، موضحاً أن استيراد آلات أو معدات من الخارج ويكون لها بدائل وطنية فى ظل هذه الظروف يعتبر مجازفة، وذلك لأن شراء الإنتاج الوطنى يؤمن لصاحبه خدمات الصيانة وخدمات المتابعة الدورية لما بعد بيع المنتج.

وأشار رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن استيراد خامات الإنتاج من دول الصين وألمانيا وإيطاليا وتايوان وكوريا وغيرها من الدول يعتمد فى المقام الأول على استيراد أفضل وأجود مدخلات وخامات الإنتاج، حتى نتمكن من انتاج الآلات والمعدات التى تتناسب مع امكانيات مصر التصنيعية، لافتا إلى ضرورة التعامل مع أزمة عدم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، خاصة وأن قطاعات مثل البترول والكهرباء والأغذية يفضل شراء إنتاج اجنبى رغم توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسى وبجودة ربما لا تقل عن الأجنبي.

وبشأن مستقبل استيراد الآلات والمعدات، يرى المنشاوى أن استمرار تطور الصناعة الوطنية سيؤدى بالتبعية الى خفض الاستيراد والذى يمثل حالياً 10% من واردات مصر، لأن الآلات والمعدات تعتبر مكون كبير من فاتورة الواردات المصرية.