شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقدم استخدام الغاز الطبيعى للمركبات كوقود مجموعة من الميزات التى من شأنها تشجيع أصحاب المركبات لتحويل مركباتهم ومن أهم تلك المميزات ما يلى..

1- نظيف : التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ ، كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية ، لذلك يعتبر الغاز الطبيعى أنظف من البنزين ويمكن أن يقلل بشكل كبير من إنتاج الغازات الضارة.

2- آمن : إن خصائص الغاز الطبيعي للمركبات تجعله منه وقودة أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء ، وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسرب، كما أن نسبة اشتعال الوقود إلى الهواء محددة جدا مما يقلل من احتمالات اشتعاله وهو ليس ساما ولا يسبب التأكل لذلك فإنه لا يشكل أي خطر على الصحة عند التعامل معه، كما أن أسطوانة التخزين المستخدمة أقوى من خزان وقود البنزين ، وقد خضعت لعدة اختبارات لتحديد قدرتها على مقاومة الحرارة وحالات الضغط العالي وإطلاق النار والتصادم والنار ، كما أن قابلية اشتعاله محدودة مما يجعله أكثر أمانا من أنواع الوقود الأخرى.

3- اقتصادى: تكلفة الغاز الطبيعي للمركبات أقل من البنزين.

4- فيما يخص الصيانة ، سوف يتعين على المستخدمين إجراء نوعين فقط من الخدمة : اختبار نظام الغاز سنويا ( فحص بصرى، وفحص آخر بعد السير مسافة 20000 کم ( تشمل ضمان لمدة عامين أو 100000 کم.

5- أكثر كفاءة : استخدام الغاز الطبيعي يزيد العمر الإجمالي للمركبة ويرفع كفاءة توزيع واستهلاك الوقود ، ويجعل المحركات تعمل بسلاسة وهدوء أكثر، كما لا يسبب أية مشاكل عند بدء تشغيل المركبة.



