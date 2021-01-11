شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 647 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 690 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 625 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 640 بينما مستوى المقاومة هو 655 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد