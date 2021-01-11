الاقتصاد

اتصالات (OOREDOO) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 11-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 647 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 690 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 625 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 640 بينما مستوى المقاومة هو 655 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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