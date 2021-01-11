شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 56٫90 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 54 فلس، ليكون بذلك نموذج القاع الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 66 فلس، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.8 بينما مستوى المقاومة هو 58.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد