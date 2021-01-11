شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 19 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 19٫50 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 15٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.5 بينما مستوى المقاومة هو 19.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط