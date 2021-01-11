شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يتجاوز القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 47 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 45 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 45.7 بينما مستوى المقاومة هو 48.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط