شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة الارتفاع الحالي على المدى القصير ليغلق امس الأحد عند مستوى 554 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، ومتجاوزا بذلك هدفه السعري الثاني عند مستوى 550 فلس، والذي اشرنا اليه سابقا، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 600 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 540 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 545 بينما مستوى المقاومة هو 565 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد