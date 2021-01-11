شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 39٫80 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستوى المقاومة 43 فلس مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 38 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.7 بينما مستوى المقاومة هو 40.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد