شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 19٫90 فلس، ملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يعد مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 17٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 21٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 19.4 بينما مستوى المقاومة هو 20.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط