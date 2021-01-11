شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 100 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ عام 2013، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 95 فلس، مما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 115 فلس كمستوى أول ثم 135 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 90 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93 بينما مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد