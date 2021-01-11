شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية د ق (NIH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 77٫50 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 75 فلس كمستوى أول ثم 64 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 76.7 بينما مستوى المقاومة هو 79.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط