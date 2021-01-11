شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد السهم اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث اغلق امس الأحد مرتفعا عند مستوى 2٫351 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 2٫30 ريال، كما يلامس السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 2٫50 ثم 2٫8 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.30 وبين مستوى المقاومة هو 2.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد