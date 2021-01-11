شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6067 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي للقناة ا لهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 5850 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,041 وبين مستوى المقاومة هو 6,121 نقطة