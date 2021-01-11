شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: إصلاح 50 شركة قطاع أعمال منهم 32 فى قطاع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه فيما يتعلق بشركة سماد طلخا "الدلتا للأسمدة"، كان المفترض هناك تطوير يحدث حيث ينتج أمونيا ويوريا ونترات النشادر ونيرتيك اسيد، وكان هناك شكاوى فيما يتعلق باليوريا ونتران النشادر من حيث التلوث والانبعاثات، مشيرا أن المصنع مقام على 300 فدان أراضى زراعية، ولكن حاليا هناك كثافات سكانية، وتم تطوير قطاع اليوريا العام الماضى، وسيتم تطوير مصنع الأمونيا، وبعد انفجار نتيجة إهمال في إبريل توقف المصنع تماما، وتم التوصل لمصنع جديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم بناء المصنع خلال سنتين ونصف، وسيتم مناقشة، وسيتم تعويض جزء كبير من العاملين بخمسة أو ست سنوات من الأجور، وبعض العمال قد ينقلوا لمصنع السويس، وسيتم الإبقاء على حوالى 500 عامل، مردفا:"هناك توجيهات من الرئاسة أن اللى المفروض ندفعله قرش هندفعله قرشين".

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار ضمن خطة التطوير الشاملة.

وتابع: " بدأنا بإصلاح 50 شركة قطاع أعمال منهم 32 في قطاع واحد"، مردفا:" لدينا أصول غير مستخدمة في إفريقيا سيتم الاستفادة منها".