الوضع الطبيعي الجديد

أثّر وباء «كوفيد-19» على تجار التجزئة بشكل كبير ومن نواحٍ عدة، ولكن كيفية شراء المستهلكين والتفاعل مع التجار كانت واحدة من أكبر مجالات التغيير على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. واضطر تجار التجزئة إلى إعادة تركيز أعمالهم وتنويع عروضهم لتتماشى مع ما يتوقعه المستهلكون منهم الآن.

لقد جاء هذا التنويع في أشكال عديدة، من الطلب عبر الهاتف المحمول وطرق التسليم اللا تلامسي، إلى عروض المنتجات الجديدة، والشراكات مع أطراف ثالثة وغيرها. وكل ما ذكر يشترك في أمر واحد بالطبع، وهو التركيز على السهولة والراحة. ومن المحتمل أن يستمر هذا بعد عودة الأمور إلى طبيعتها. شيء واحد يمكننا أن نكون متيقنين منه وهو أن كيفية ومكان تسوق الناس لن يكونا كما السابق مرة أخرى، وسيزدهر تجار التجزئة المرنين والذين يتأقلمون مع الواقع الجديد.

لكن التكيف بنجاح مع هذه التغييرات يعتمد على بيانات قوية ودقيقة يمكن تحليلها واتخاذ إجراءات بشأنها. ولم يعد من الممكن اتخاذ قرارات العمل بناءً على رد الفعل السريع على افتراضات السوق الواسعة. يجب أن تكون البيانات أساسية أثناء اتخاذ القرار لبائع التجزئة، وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيا الصحيحة التي يمكنها تقديم الأفكار والتحليلات والإفصاح عن أفضل السبل لتحسين مواقع البيع بالتجزئة، من مكان إنشاء متجر جديد وفهم المواقع التي لا تقدم الهوامش والربحية الصحيحة، إلى كيفية تحسين الأسعار، وكيف تتأثر العلامة التجارية.

انخفض الإقبال على متاجر التجزئة المادية عندما ضربت الجولة الأولى من الإغلاق. وكان التأثير في المتاجر الصغيرة وتجار التجزئة كبيراً. وفي حين عادت الولايات المتحدة إلى شيء يشبه الحياة الطبيعية بسرعة، عانت معظم البلدان من عودة أبطأ وتدريجية للحياة مع تخفيف القيود.

مع استمرارنا في التكيف مع التغييرات التي أحدثها الوباء، يجب أن يتوقع تجار التجزئة تقلبات مستمرة في إقبال المستهلكين، واستخدام التكنولوجيا والبيانات للتكيف مع التغييرات التي يشهدها السوق.

في عالم يتغير باستمرار، تُعد تحليلات البيانات أمراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بفهم المشهد التنافسي ومكانتك في السوق. وتحتاج قرارات الاستثمار في رأس المال والتشغيل، أكثر من أي وقت مضى، إلى تقييم صارم وموضوعي للتأكد من فاعليتها تجارياً والاستفادة من أقصى الفرص الممكنة.

في عالم ما بعد كورونا، سيحتاج تجار التجزئة إلى التطور باستمرار لتحقيق النجاح ولا يمكن القيام بذلك بشكل فعال بدون بيانات دقيقة ورؤى مفصلة. وسيكتسب تجار التجزئة ممن يستخدمون البيانات للإفصاح عن أعمالهم ميزة تنافسية، ومن المحتمل أن يزيدوا من حصتهم في السوق على المدى الطويل.

* ريتيل تايمز