شكرا لقرائتكم خبر عن نتائـج فصليـة وحوافـز تريليونيـة تقـود الأسـواق فـي أسبـوع مزدحـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

تتطلع الأسواق إلى مزيد من التحفيز المالي في الأسبوع المزدحم الجاري. ومن المرجح أن تستمر سيطرة السياسة والسياسيين على عناوين الأخبار، حيث يسعى الديمقراطيون إلى الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب بعد أن استولى حشد من أتباعه على مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي.

يبقى التحفيز هو الأهم في عيون المستثمرين، الذين يراهنون على أن الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونجرس ستتحرك بسرعة ويمكن أن تفكر في حزمة بقيمة تريليون دولار أو أكثر.

نتج عن ذلك ارتفاع في الأسهم إلى مستويات قياسية في الأسبوع الماضي. ومع سيطرة الديمقراطيين الآن على مجلسي الشيوخ والنواب، إثر انتخاب اثنين من الديمقراطيين من جورجيا، هما جون أوسوف ورافائيل وارنوك يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تقدم الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن دعماً مالياً أكبر مما كان متوقعاً أيام الكونجرس المنقسم. وعليه قال بايدن يوم الجمعة إن المبلغ الإجمالي سيكون «تريليونات الدولارات».

وعلى الرغم من أن الهجوم المؤقت على مبنى الكابيتول، لدعم مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأنه فاز في الانتخابات، مثير للقلق، إلا أنه لم يزعج الأسواق التي من المتوقع أن تصرف النظر عنه بسرعة. ومن غير المرجح أن يحظى عزل ترامب بالدعم الجمهوري الكافي للنجاح مع بقاء أيام فقط في فترة رئاسته. بعد ذلك سيؤدي بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري.

قال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في «ناشيونال سيكيوريتيز»: «السوق على استعداد للنظر في تلك الفوضى، ولكن ليس من خلال توقع تحفيز أسرع وأكبر».

موسم النتائج

يبدأ موسم نتائج وأرباح الربع الرابع مع طرح البنوك الكبرى تقاريرها يوم الجمعة، مثل «جيه بي مورجان» و«سيتي جروب» و«ويلز فارجو». كما ستكون هناك أيضاً قائمة طويلة من المتحدثين الفيدراليين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، المقرر بثه عبر الإنترنت من جامعة برينستون يوم الخميس.

وعلى صعيد البيانات، سيتم إصدار بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، كما سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يظهر تضخماً خفيفاً، بدأت الأسواق في تقدير التوقعات المتزايدة في سوق السندات.

ارتفع أحد مقاييس التضخم في سوق السندات لأجل 10 سنوات، إلى 2.1% يوم الخميس، ما يعني أن المستثمرين يتوقعون أن يكون ذلك هو متوسط مستوى التضخم على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبحسب الخبراء الاستراتيجيين لن يكون الكثير مهماً للأسواق باستثناء موضوع الحوافز، التي من المتوقع أنها ستخفف إلى حد كبير من تأثير الفيروس المتزايد على الاقتصاد. حيث أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بسبب «كوفيد» في يوم واحد لأول مرة الجمعة.

مسيرة انتعاش مرهقة

قد يتوقف سوق الأسهم قليلاً في أقرب وقت من الأسبوع الجاري، وسط استمرار انتشار الفيروس وخشية المستثمرين من أن اللقاحات يتم نشرها ببطء شديد.

وعليه قال هوجان: «تشعر أن مسيرة الانتعاش مرهقة وقد طال انتظارها. وربما يكون هذا عمل الأسبوع المقبل للتفكير فيه. لذلك من المحتمل أن تأخذ الأسواق قسطاً من الراحة».

وبالنسبة لتوم لي، مؤسس «فندستارت»، فإن من المحتمل أن يصل مؤشر «إس أند بي 500» إلى مستوى يكون بمثابة نقطة تحول للسوق. يُذكر أن المؤشر الشهير أغلق عند 3824 يوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 18% خلال الأسبوع.

قال لي: «أعتقد أن هناك فرصة ليصل إس أند بي إلى 3900 نقطة وهذا مستوى رئيسي للأسواق». معتبراً أنه المستوى الذي يبحث فيه الناس عن القمة وصنع الفارق. وفي حال تم اختراق هذا الرقم، فسيكون جيداً، وإلا فقد يبدأ التصحيح. إنها مخاطرة ثنائية.

ولكن حتى إذا كان هناك تراجع، يتوقع لي أن يحطم «ستاندرد أند بورز» حاجز ال 4300 نقطة بحلول نهاية العام. مضيفاً: «لقد ابتلي الجميع بعدم اليقين، لذلك فإن اليقين الذي يأتي مع الأرباح مفيد للأسهم. أعتقد أن السوق يُنبئ بأننا سنحصل على اقتصاد جيد حقاً هذا العام».