شكرا لقرائتكم خبر عن دبي السادسة في قائمة أفضل مدن العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

حافظت دبي على مركزها الأول إقليمياً وال 6 عالمياً في أحدث تقرير لأفضل مدن العالم والصادر عن «ريزونانس كونسلتانسي» Resonance Consultancy لعام 2021.

باستخدام مزيج من الأداء الإحصائي والتقييمات النوعية من قبل السكان المحليين والزوار في فئات أساسية تتراوح من المكان إلى الازدهار إلى الناس، تقدمت دبي على مدن مثل سنغافورة وبرشلونة ولوس أنجلوس ومدريد وروما في قائمة أفضل مدن العالم.

ويصنف التقرير، الذي يعد الدراسة الأكثر شمولاً من نوعها، الجودة النسبية للمدن الرئيسية في العالم والتي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، ويحدد المدينة الأكثر تفضيلاً للسكان المحليين والزوار ورجال الأعمال على حدٍ سواء.

وقال كريس فاير، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «ريزونانس كونسلتانسي»: «تتكون تصنيفات أفضل المدن في العالم من العوامل التجريبية التي يعتبرها الناس أكثر أهمية في اختيار مدينة للعيش والزيارة، بالإضافة إلى العوامل التجريبية التي يعتبرها صانعو القرار التجاري مهمة للأعمال التجارية أو الاستثمار العادل».

وحافظت مدن لندن ونيويورك وباريس على مراكزها الثلاثة الأولى في صدارة سلم الترتيب، في حين تقدمت موسكو مرتبة واحدة إلى المركز الرابع وتراجعت طوكيو للمركز الخامس.

يحلل التقرير المدن بناءً على الفئات الأساسية والفرعية مثل، المكان: ويركز على طبقات التجربة المادية للموقع، وفي الطقس والأمان والأحياء والمعالم والأماكن الرائعة في الهواء الطلق. وفي فئة الناس، يركز على التنوع السكاني ويشدد على أن رأس المال البشري غالباً ما يكون المورد الأكثر قيمة في المدينة. وبالنسبة للمنتج: يصنف أجهزة المدينة ومعداتها، ويبحث في اتصال المطار والمعالم السياحية والمتاحف وتصنيفات الجامعات وما شابه.

وكذلك هناك فئة الازدهار: وتركز على المقر الرئيسي ل 500 شركة عالمية داخل المدينة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفي القياس: يشير التقرير إلى الركائز التجريبية لزيارة رائعة من الطعام والعروض والتسوق والثقافة والنزهات وغيرها.

تصنيف 2021 من «ريزونانس كونسلتانسي»

-1 لندن

-2 نيويورك

-3 باريس

-4 موسكو

-5 طوكيو

-6 دبي