سـيولـة ملياريـة تبنـي المـزيـد مـن القـواعـد السعريـة فـي الأسـهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة مليارية عززت من ارتفاعات الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، مع مواصلة العديد من الأسهم، لاسيما في العقار والبنوك بناء قواعد سعرية جديدة، بدعم من الشراء المؤسسي والأجنبي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.85% بدعم رئيسي من «إعمار العقارية» الذي اخترق حاجز 4 دراهم وهو أعلى مستوى له منذ 11 شهراً، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.24% بدعم رئيسي من «اتصالات» و«الدار».

سجلت الأسهم سيولة بقيمة 1.087 مليار درهم منها 545.3 مليون درهم في دبي و541.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 621.63 مليون سهم، توزعت بواقع 452.5 مليون سهم في دبي و169.13 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 9959 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.85% عند مستوى 2674.3 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع العقار 3.12% بدعم من ارتفاعات «إعمار العقارية» 3.06% و «إعمار للتطوير» 3.86% و«إعمار مولز» 2.67% و«الاتحاد العقارية» 3.07% و«داماك» 4.31% و«ديار» 2.05%.

وصعد قطاع البنوك 1.33% مدعوماً بصعود «دبي الإسلامي» 2.98% وذلك أمام استقرار «الإمارات دبي الوطني».

كما ارتفع قطاع الاستثمار 2.54% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.68% و«شعاع كابيتال» 3.12% في مقابل هبوط «سوق دبي المالي» 0.84%.

وزاد قطاع النقل 1.32% مع نمو «العربية للطيران» 4.54% رغم تراجع «أرامكس» 0.9% واستقرار «الخليج للملاحة».

سوق أبوظبي

بدوره، زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.24% عند مستوى 5176.1 نقطة بفعل ارتفاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع. وصعد قطاع البنوك 0.1% مع صعود «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.84%، مع استقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

وارتفع قطاع العقار 0.81% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.62% و«رأس الخيمة العقارية» 4.07%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.35% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار هامشياً 0.02% بعد ارتفاع «إشراق» 3.04% فيما استقر «العالمية القابضة» ونزل «الواحة كابيتال» 0.88%.

هذا وارتفع قطاع الطاقة 0.8% مستفيداً من ارتفاع «طاقة» 1.4% و«دانة غاز» 1.41%، و«أدنوك للتوزيع» 0.52%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 109.5 ملايين درهم مغلقاً عند مستوى 4.04 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 88.75 مليون درهم، ليغلق عند 4.83 درهم، ثم «جي إف إتش» بتداولات قدرها 64.3 مليون درهم مغلقاً عند 0.679 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار العقارية» بقيمة 106.6 ملايين درهم مغلقاً عند 3.23 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت نحو 100 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 13.5 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 92.7 مليون درهم من التداولات وأقفل سعره عند 42.14 درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.87% مغلقاً عند 7.8 درهم، فيما سجل «الإمارات الإسلامي» التراجع الأكثر بنسبة 5% ليغلق عند 7.6 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 5.26% ليغلق عند 1.6 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «جلفار» بنسبة 5% وأقفل عند 1.33 درهم.

الجنسيات

بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.74 مليون درهم محصلة شراء، منها 17.8 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 22.74 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.58 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و20.16 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 24.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.05 مليون درهم محصلة شراء العرب و330 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين، و18.23 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 24.6 مليون كمحصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«إعمار العقارية» و«سوق دبي المالي» و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار العقارية» و«جي إف إتش» و«أبوظبي الأول» و«إعمار للتطوير».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 85.5 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 50.78 مليون درهم محصلة بيع.

وبدورهم، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 50.78 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 85.5 مليون درهم محصلة بيع.