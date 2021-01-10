شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخاطر الائتمان لصناديق أبوظبي ودبي يؤكد قوتها المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي مؤشراً إيجابياً بعد انخفاضها خلال الربع الثالث من 2020 وذلك وفقاً للبيانات التي تضمنها التقرير الاخير الذي أصدره مصرف الامارات المركزي.

ويعكس الانخفاض الكبير في مبادلات مخاطر الائتمان الذي وصل الى 50% تقريباً لصناديق أبوظبي السيادية خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته ونحو 70% لصناديق دبي قوة الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها هذه الصناديق عالمياً.

وبحسب المعايير المالية العالمية فان مبادلات مخاطر الائتمان هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علماً أن هذه العلاوات شهدت تراجعاً على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، وهو ما يرجع إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وتفصيلاً فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع علاوات مخاطر الائتمان لصناديق إمارة أبوظبي، بمقدار 52.3 نقطة أساس بالغة 52.2 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع 104.5 نقطة في الربع الثاني، بينما انخفضت العلاوة بالنسبة لصناديق إمارة دبي بمقدار 76.7 نقطة أساس بالغة 168 نقطة أساس مقارنة مع 244.7 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة ذاتها.

ومن المتوقع استمرار تراجع مخاطر الائتمان للصناديق السيادية في أبوظبي ودبي خلال الاشهر المقبلة خاصة مع ارتفاع وتيرة النشاط للاقتصاد الوطني الذي أظهرت مؤشراته المزيد من النمو في الربع الاخير من العام 2020. (وام)