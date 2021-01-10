«شذا» تفتتح فندق «مسك النخلة» قبيل «إكسبو 2020 دبي»

دبي: أنور داود

تعتزم مجموعة فنادق شذا افتتاح فندقها الرابع في دولة الإمارات خلال العام 2021، قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، حيث سينضم فندق مسك النخلة في نخلة جميرا إلى 3 فنادق في إمارة الشارقة تشمل كلاً من نزل الفاية في المليحة ونزل الرفراف في خور كلباء وواحة البداير.

وقال سانجيف مالهوترا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق شذا ل ”الخليج 365” إن المجموعة تدير حالياً علامتين للضيافة في المنطقة هما مجموعة شذا وهي مجموعة من الفنادق الفاخرة التي تستوحي مفهومها من ثقافات طريق الحرير الغنية، ومجموعة مسك التي تواصل تطورها كعلامة ضيافة مميزة تلبي معايير المنتجعات العصرية.

وأضاف أن محفظة فنادق شذا في منطقة الخليج العربي تضم 7 فنادق، هي «نزل الفاية» في المليحة و«نزل الرفراف» في خور كلباء و«واحة البداير» في دولة الإمارات، وشذا مكة وشذا المدينة وشذا الرياض في السعودية، وفندق مسك من شذا الموج في سلطنة عُمان. وتتميز الفنادق التي تنضوي تحت علامة شذا باهتمامها بأدق التفاصيل التي تلبي متطلبات أكثر المسافرين خبرةً وتطلبًا، فيما تتميز مسك بحيويتها وعصريتها وتناغمها مع البيئة المحيطة لتشكل لوحةً بديعة.

5 فنادق في طور الإنجاز

عن رؤية مجموعة فنادق شذا التوسعية وعدد الفنادق التي في طور الإنجاز، قال مالهوترا: لدينا 5 فنادق في طور الإنجاز حالياً، وهي مسك النخلة وشذا صلالة وشذا جدة وشذا الدوحة ومسك جدة، وتعكس رؤيتنا التوسعية اهتمامنا الكبير بسوق الضيافة في الخليج العربي خاصة لما يتميز به من سرعة في النمو واهتمام حكومي متزايد يدفع نحو تطوير البنية التحتية السياحية واستقطاب المزيد من المسافرين والرحالة من خلال توفير تجارب سياحية متنوعة تعكس البيئة الطبيعية والتاريخ الثقافي والمعماري العريق في كل دولة إضافةً إلى اهتمامنا بالشرق الأوسط عامة.

وأَضاف: نحرص في فنادق شذا على إبراز الغنى والتنوع الحضاري والثقافي لدول الشرق الأوسط من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل المعمارية والتصاميم الداخلية في الفنادق لتكون تجربة الضيافة التي نقدمها لزوار فنادقنا مميزة وفريدة وهذا يفرض علينا التأني في اختيار المشاريع لتلبي متطلبات خاصة مثل الموقع الملائم على سبيل المثال.

مرافق شاملة

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق شذا: يشكل مواطنو دول منطقة الخليج الغالبية العظمى من ضيوف شذا لأنها علاقة الضيافة الأقرب لقلوبهم وثقافتهم بما تتبناه من تجسيد للقيم الثقافية وأسلوب الضيافة العربية الأصيلة عبر كافة فنادقها سواء من علامة شذا أو مسك، ونفخر بما نقدمه من مرافق شاملة تلبي متطلبات المسافرين على مختلف توجهاتهم سواء بغرض الأعمال أو الترفيه.