شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة خفية بساعة أبل توجه مستخدميها لتمارين المشى الخفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف أحد المستخدمين لساعة أبل تحديثاً جديداً خاصاً بها في أحدث نسخة تجريبية من iOS، حيث إن الساعة قد تصبح قادرة على توجيه مستخدمها في تمارين المشي الخفيفة من خلال الصوت، وتشير لقطات للشاشة إلى أن الميزة يمكن أن تتوفر في تطبيق Apple Fitness Plus قريباً.

ورصد مستخدم يدعى Khaos Tian الخيار الجديد في النسخة التجريبية، حين لاحظ نوعاً جديداً من التمارين في iOS 14.4 beta يسمى وقت المشي "Time to walk"، والذي يمكن إضافته إلى ساعة أبل المتصلة.

كتب على النص التوضيحي للخيار الجديد "يتم تنزيل تمارين Time to Walk عندما تكون ساعة أبل متصلة بالطاقة وبالقرب من جهاز آيفون، يتم حذف التدريبات المكتملة تلقائياً".

وتشير مجلة PocketLint الإلكترونية، إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه الوظيفة الجديدة مشابهة للتنبيهات الحالية Time to Stand، والتي تطالبك بالتحرّك لمدة دقيقة واحدة على الأقل كل ساعة، وTime to Roll للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.