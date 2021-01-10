شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة BYD f3 موديل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات المقدمة من الخليج 365، ننشر أسعار السيارة BYD f3 موديل 2021، والتى تعرف بفئة واحدة ويسجل سعرها 171.000جنيها.

أبرز المواصفات:

تعمل سيارة بى واى دى F3 السيدان العائلية بمحرك سعة 1500 سى سى يعطى قوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، مدعوم بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تمتلك السيارة مجموعة تجهيزات خاصة بالسلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للإنغلاق ABS ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى وحزام أمان خلفى وتوزيع إليكترونى للفرامل EBD وقفل مركزى للأبواب وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

السيارة معززة كذلك بنظام إيموبليزر إلكترونى للحماية من السرقة، ومرايا طى جانبية كهربائية، ودعامات فولاذية بالأبواب ونظام تأمين إضافى لصندوق الأمتعة، وفانوس فرامل بالزجاج الخلفى LED.

ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامى مظلل، وزجاج أمامى وخلفى كهربائى ، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

بالإضافة إلى نظام صوتى يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.