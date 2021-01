شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع بين لجنتيى "الترويج والمعارض" و"الفعاليات والأحداث الداخلية" بحضور العنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مشتركاً، لأول مرة، مع أعضاء لجنتى الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، وذلك نظراً لما تتطلبه المرحلة الحالية من أعمال للترويج للسياحة المصرية داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع إطلاق "مبادرة شتى فى مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وفى ظل الاستعداد للترويج للسياحة العربية، وتزامناً مع قيام الوزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية، استعداداً للموسم السياحى المقبل.

واستهل الدكتور خالد العنانى الاجتماع بالتأكيد على الدور الكبير الذى تقوم به هاتين اللجنتين فى الترويج للسياحة المصرية داخلياً وخارجياً، مشيرا إلى أهمية تضافر هذه الجهود بما يساهم فى إبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة التى تتمتع بها مصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة ومنها تطوير وإثراء الموقع الالكترونى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وجعله أكثر جذبا للمتصفحين مما يعمل تشجيع السائحين على زيارة مصر والاستمتاع بمقاصدها السياحية المختلفة.

كما تم استعراض محاور الحملة الترويحية لمبادرة "شتى فى مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى أطلقتها الوزارة مع وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيتم تفعيلها فى الفترة ما بين 15 يناير الجارى وحتى 28 فبراير 2021، وذلك من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلى للمصريين والأجانب إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، بسعر موحد يتراوح مابين 1500 إلى 2000 جنية شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم والتى ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات والوجبات، كما منح المجلس لأعلى للآثار تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية استغلال استضافة مصر للنسخة ال 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، فى الترويج السياحى لمصر عن طريق تسليط الضوء على المقاصد السياحية المختلفة بها، وعرض مجموعة من الأفلام الترويحية لمصر على شاشات العرض المختلفة.

وتناول الحديث أيضا خطة الوزارة لاستضافة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى من جميع دول العالم لزيارة مصر، حيث أنه من المقرر أن تقوم الوزارة باستضافة بعض منهم خلال شهر يناير الجاري.

كما تناول الاجتماع مناقشة محاور الحملة الترويحية التى سيتم اطلاقها لتنشيط حركة السياحة العربية فى إبريل المقبل ومع حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك الحملة الترويجية الدولية، حيث أنه من المقرر أن تقوم الوزارة فى نهاية شهر يناير الجارى بالتعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ فى يوليو المقبل، حيث أن ما يميز هذه الحملة عن الحملات السابقة، أنها ستعمل على الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد فى إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية وصياغة رسائل إعلامية مناسبة لبث رسائل طمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر، حيث أن آخر حملة ترويجية متكاملة انتهت عام ٢٠١٨.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العنانى كان قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، وتشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحى وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات.

*تعرف على أبرز ثلاث حملات ترويجية دولية متكاملة أطلقتها الوزارة خلال الأعوام السابقة: *

-حملة ترويجية متكاملة 2005-2008 من خلال شركة DDB

• شعار الحملة الدولية: Egypt Nothing Compares!

• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: نورت مصر

-حملة ترويجية متكاملة 2009- 2012 من خلال شركة JWT

• شعار الحملة الدولية: EGYPT where it all begins

• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: مصر بداية الحكاية.

-حملة ترويجية متكاملة 2015- 2018 من خلال شركة JWT

• شعار الحملة الدولية: THIS IS EGYPT

• شعار الحملة الموجهة للأسواق العربية: هى دى مصر