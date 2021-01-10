شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: 250 ألف سيارة مستهدف إحلالها للعمل بالغاز خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التجارة والصناعة أهم الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ديسمبر 2020، وقالت إن المحور الأول لتنفيذ البرنامج أعداد وأنواع السيارات المستهدفة فى المشروع، حيث تبلغ عدد المستهدف خلال المرحلة الأولى من برنامج الإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، حيث مستهدف فى السنة الأولى 70 ألف سيارة " 55 ألف منها ملاكى وتاكسى، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة فى السنة الثانبة والثالثة .

وفيما يتعلق بالسيارات المستوردة: تم عقد اجتماع مع الوكلاء المستوردين للسيارات وتم موافاتهم برؤية الدولة نحو التحول لاستخدام السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، بحث أليات نقل التكنولوجيا اللازمة لانجاح البرنامج من خلال الشركات الأم، وأهمية توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعى لاتاحتها عينات للجمهور، تم التوافق على عدم السماح بالاستيراد إلا للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى .

وفيما يتعلق بالتمويل اللازم للبرنامج وآلية التقديم: تم التنسيق مع محافظ البنك المركزى لمناقشة آلية التمويل اللازمة للمشروع وتم الاتفاق على أن يكون المشروع مبادرة قومية " يتم تعميمها على كافة البنوك، وتم الاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% سنوات بحد أقصى وأن تكون فترة السماح شهر مهلة لإنهاء الترخيص، تم النسيق مع كافة الجهات المعنية وزارة المالية ووزارة الداخيلة لاتاحة التقديم من خلال موقع الكترونى .

تحديد مقابل التخريد

تم التحديد على أن يتم تحديد سعر التخريد 12 ألف جنيه للسيارة التاكسى أو الملاكى و20 ألف جنية للميكروباص، على أن يتم إعادة النظر فى المقابل المقترح، وسيكون مقابل التخريد هو مقدم ثمن السيارة الجديدة، وتم الاتفاق مع وزارة التنيمية المحلية لتحديد ساحات التخريد .

كما أعلنت سيتم تحويل 150 ألف سيارة حتى عام 2023 بتكلفة تحويل 1.2 مليار جنيه، ويتولى جهاز تنمية المشروعات الممتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالى عدد المركبات المستهدفة ، وتم التحويل عدد 50-75 ألف سيارة سنويا بتكلفة قدرها من 400 إلى 600 مليون جنيه على أساس أن تكلفة تحويل المركبة الواحدة تتراوح من 8 إلى 12 ألف جنيه.

تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على تحويل السيارات " تاكسى – ميكروباص – ملاكى" العاملة بالبنزين والتى مر عليها أقل من 20 سنة والحالة الفنية لمحركات السيارات تزيد عن 70% وقابلة للتحويل للعمل بالغاز الطبيعى، وتم الموافقة خلال شهر نوفمبر على قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ مبلغ 200 مليون جنيه مناصفة بين شركتى كارجاس وغازتك لتحويل عدد 25 ألف مركبة .