شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 10-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 29 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الشرقية الوطنية للامن الغذائي، سماد مصر (ايجيفرت)، المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن، مصر للألومنيوم، الأهرام للطباعة والتغليف، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الكابلات الكهربائية المصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 560.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.68%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 13689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 1054 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.77%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 23.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 22.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.34%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي إغلاق 10.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.19%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.12%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 8.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 16.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.26%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.08%.