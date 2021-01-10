شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: استطعنا رقمنة جميع عقارات بورسعيد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إن التعاملات على العقارات ستكون بالرقم القومى كما يتم التعامل مع الأشخاص، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيكون فى صالح المواطن حيث سيتم التعامل على العقار بسهولة، بالإضافة إلى أنه سيساعد الدولة فى حصر الثروة العقارية ومعرفة التغيرات التى تطرأ عليها، مؤكدا أن هذا الترقيم بدء بالفعل فى عدد من المحافظات واستطعنا رقمنة جميع عقارات بور سعيد حتى الآن .

على جانب آخر، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية؛ وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء ،إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة