شكرا لقرائتكم خبر عن سوليدرتي تكافل تتسلم إشعاراً من الضمان التعاوني بالموافقة على إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها إشعاراً من مجلس الضمان الصحي التعاوني، يتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لدى المجلس.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن مُدة الهيكلة ستكون ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 13 يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 21.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة ارتفاع بلغت 23.59% وإلى إنخفاض في إحتياطي عجز أقساط تأمين إضافي بنسبة إنخفاض بلغت 34%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 42.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.