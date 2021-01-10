شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الصالحية العقارية توافق على بيع عقار مملوك لها بمدينة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على العرض المقدم من إحدى الجهات المحلية بشراء عقار مملوك لها في مدينة الكويت.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، بأن العرض المقدم غير ملزم إلى حين استكمال الإجراءات، والموافقات النهائية من جانب الطرف المشتري.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم الإفصاح عن الأثر المالي، والقيمة الإجمالية والربح المتوقع من تلك الصفقة، بعد استكمال الطرف المشتري للموافقات النهائية من جانبه، والتوقيع على اتفاق ملزم بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 898.7 ألف دينار في الربع الثالث من العام 2020، مقارنةً بربح قدره 3.3 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 21.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بقيمة 11.5 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.