أخبار البورصة اليوم الأحد 10-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 29 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية للزيوت المعدنية، اودن للاستثمارات المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الشرقية الوطنية للامن الغذائي، سماد مصر (ايجيفرت)، المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المنصورة للدواجن، مصر للألومنيوم، الأهرام للطباعة والتغليف، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الكابلات الكهربائية المصرية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أسمنت سيناء، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للمحابس، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 560.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.68%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 13689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3168 نقطة، واستقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 1054 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، نايل سيتي للاستثمار، 318.3 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العربية لحليج الأقطان، القابضة المصرية الكويتية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 11448 سهم، 175 ألف سهم، 200 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 22 سهم، 52 سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الإسكندرية للزيوت المعدنية، نايل سيتي للاستثمار، 100 ألف سهم، 10 ملايين سهم، 28.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 5 آلاف سهم.

النصر للأعمال

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم، موضحة أنه لازال جاري المفاوضات مع بعض المتقدمين لشراء الأرض بسوهاج ولم تسفر عن الوصول إلى السعر العادل المناسب الذي يحقق الغرض من البيع حتى تاريخه، منوهة إلى أن الشركة لها الحق في الاحتفاظ بسرية أسماء التقدمين طبقاً لطلبهم وسوف نخطركم فور الوصول إلى الاتفاق المناسب.

جولدن بيراميدز

أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا، تراجع صافي الربح إلى 2.03 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 17.44 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة انخفاض 88.3%، وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتسجل 75.92 مليون دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 85.88 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

شيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، ارتفاع مجمل الربح خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية شهر نوفمبر عام 2020 إلى 9.7 مليون جنيه مقابل مجمل الربح 6 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 3.7 مليون جنيه، وتحولت الشركة إلى الخسائر بقيمة 18.8 مليون جنيه مقابل 9.4 مليون جنيه أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب انخفاض حجم المبيعات بخلاف مصنع البورسلين، والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الآلات والمعدات.

ليفت سلاب

وافق مجلس إدارة شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )، على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتعديل القيمة الاسمية للسهم، لتصبح 0.25 جنيه بدلاً من 1.24 جنيه، مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.255 مليون سهماً بدلاً من 113.15 سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.31 مليون جنيه، وتعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إنه تم إيداع مشروع عرض شراء مقدم من تحالف شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري، وشركة نيو اسمارت للانشاءات (ش.م.م) للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ويتضمن عرض الاستحواذ يتضمن عدد 7.1 مليون سهماً، بنسبة 90% من أسهم الشركة، بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة، وبسعر نقدي يبلغ 45 جنيهاً.