الاقتصاد

الرئيس التنفيذى لنيوم: مشروع "ذا لاين" ينتهى ببناء أكبر المطارات فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - قال نظمى النصر الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم، إن مشروع "ذا لاين" سيكون رافدا من روافد اقتصاد المملكة العربية ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم، أن مواصفات "ذا لاين" ثورة فى التجربة الحضرية للمستقبل، متابعا: وقعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية.

 

واستطرد الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم: مشروع "ذا لاين" سينتهى ببناء واحدا من أكبر المطارات فى العالم.

 

 

 

 

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