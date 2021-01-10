شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لنيوم: مشروع "ذا لاين" ينتهى ببناء أكبر المطارات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نظمى النصر الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم، إن مشروع "ذا لاين" سيكون رافدا من روافد اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم، أن مواصفات "ذا لاين" ثورة فى التجربة الحضرية للمستقبل، متابعا: وقعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية.

واستطرد الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة نيوم: مشروع "ذا لاين" سينتهى ببناء واحدا من أكبر المطارات فى العالم.