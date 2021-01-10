شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: توصيل الغاز لـ95.45 ألف عميل فى الاسكندرية خلال 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزاره البترول توصيل الغاز توصيل الغاز الطبيعي لعدد 95.45 ألف عميل، وتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي فى محافظة الاسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية خلال 20/2021، وذلك وفقا ما أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقريرها.

وأوضح التقرير، أن بالنسبة لقطاع الإسكان، تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بأهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 لفت التقرير أنها تتمثل فى رصف طرق محلية بحوالى 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 212 مليون جنيه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، فضلا عن توجيه 300 مليون جنيه للعمرات الجسيمة ورفع كفاءة شبكات الترام، بالإضافة إلى توجيه 104 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية وتوجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.