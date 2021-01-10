مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 8800 نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسي» أعلى مستوى إغلاق في 6 أشهر، مستهلا تعاملات الأسبوع الحالي فوق مستوى 8800 نقطة، حيث أنهى تعاملات أمس مرتفعا 79.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8817.05 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند 8737.2 نقطة، بينما كان أدنى مستوى عند 8600.56 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 343 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصمعاني ووفرة وصناعة الورق وأمانة للتأمين وإكسترا الأكثر ارتفاعا.

أما أسهم شركات كيان السعودية والبلاد وسوليدرتي تكافل وملاذ للتأمين وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و1.07%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية ودار الأركان وبترو رابغ والإنماء وأمانة للتأمين الأكثر نشاطا بالكمية. كما كانت أسهم شركات وفرة وأمانة للتأمين والصمعاني وزين السعودية والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 305.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24742.76 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 526 ألف سهم تقاسمتها 1470 صفقة.