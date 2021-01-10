شكرا لقرائتكم خبر 4.5 ملايين وكالة الكترونية صادرة خلال عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة العدل أكثر من 4.5 ملايين وكالة الكترونية خلال عامين.

وأوضحت في بيان أمس أن معدل الوكالات الصادرة يبلغ 5754 وكالة في اليوم الواحد طوال أيام الأسبوع منذ تدشين الخدمة، قبل نحو عامين.

وأفادت الوزارة بأن التحول الرقمي للتوثيق أنهى التعاملات الورقية مع إطلاق عدد من الخدمات، أهمها إصدار الوكالة الالكترونية، التي تغني المستفيد عن الحضور لكتابات العدل.

وبينت الوزارة أنه يمكن إصدار الوكالات الالكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين سبق لهم أن أصدروا وكالات بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم اختيار الوكالات والإقرارات، ثم إصدار وكالة الكترونيا، واختيار نوع الوكالة، وإضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء.

وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق».

إصدار الوكالات الالكترونية:

من خلال بوابة ناجز najiz.sa

الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد

اختيار الوكالات والإقرارات

إصدار وكالة الكترونيا

اختيار نوع الوكالة

إضافة وكيل

اختيار بنود الوكالة

تحديد تاريخ الانتهاء