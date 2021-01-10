162.8 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية منذ تطبيقها

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وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة أمس، جاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الطلبات، وذلك بـ 47.8 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ26.7 ألف طلب، وبلغ عدد طلبات تسجيل المبايعة العقارية في المنطقة الشرقية 21.5 ألف طلب، فيما بلغ بمنطقة القصيم 11.4 ألف طلب.وأوضحت الهيئة بأن منطقة عسير شهدت تسجيل 9.8 آلاف طلب مبايعة عقارية، ومنطقة حائل 6.9 آلاف طلب، وسجلت منطقة المدينة المنورة 6.4 آلاف طلب، و3.2 آلاف طلب في منطقة جازان.
وتعد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الالكترونية التي تمكن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكين المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)، أو البريد الالكتروني الخاص بالهيئة (infogazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
تسجيل مبايعة عقارية
162,869 طلبا
منذ 4 أكتوبر 2020
أبرز المناطق:
الرياض 47,857 طلبا
مكة المكرمة 26,750 طلبا
الشرقية 21,518 طلبا
القصيم 11,477 طلبا
عسير 9,895 طلبا
حائل 6,932 طلبا
المدينة المنورة 6,445 طلبا
جازان 3,254 طلبا
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