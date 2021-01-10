100 مليون زيادة في إيداعات حساب المواطن لشهر يناير رغم ثبات عدد المستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت إيداعات الدفعة الحالية (يناير 2021) من حساب المواطن بمقدار

100 مليون ريال مقارنة بالدفعة الماضية (ديسمبر 2020 )، رغم ثبات

عدد المستفيدين، وهو ما يعني زيادة الإعانات للمستفيدين لهذا الشهر، مقارنة بالسابق.

وأودع برنامـج حسـاب المواطن أمس 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مقارنة مع 1.8 مليار ريال للمستفيدين في شهر

ديسمبر، فيما بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد، وهو ذات العدد من

المستفيدين لشهر ديسمبر.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليتجاوز إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 88 مليار ريال، منها 653 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إن 78 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف

مستفيد، مشكلين 8%من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93 %، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات %43 ، وشكل الذكور المستقلون 57 %، موضحا أن 86 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14 % على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

تفاصيل دفعة يناير 2021

78 % حصلوا على الدعم

1047 ريالا متوسط دعم الأسرة الواحدة

عدد أرباب الأسر2.1 مليون

عدد التابعين 8.4 ملايين

عدد المستقلين 185 ألفا

المستقلون:

57 % الذكور

43 % الإناث