شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاحد 10 -1-2021.. المركزى يعلن تراجع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاحد 10 -1-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها المؤشر الرئيسى للبورصة يحقق أعلى نسبة منذ 7 سنوات بعد ارتفاع 14قطاعاً ، البنك المركزى: تراجع مستوى التضخم إلى 3.803% فى ديسمبر الماضى، التخطيط تعلن فتح باب الاكتتاب فى صندوق "سيولة" النقدى.

ارتفع 14 مؤشراً بقطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.68%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.78%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والعقارات بنسبة 1.49%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.31%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.05%.

قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 3.803 % في ديسمبر 2020 من 4.201 % في نوفمبر السابق له.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق اليوم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.4% فى ديسمبر الماضى من 5.7% في نوفمبر.

وزيرة التخطيط تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مكعب/ يوم وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد، أن محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر هي الأكبر علي مستوي العالم حيث يتم تنفيذها بطاقة 5 مليون م3/يوم، كذلك سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتهم حالياً.

يقول المحللون إن خفض السعودية الطوعي إنتاجها النفطي سيتسبب في نقص المعروض بسوق الخام معظم فترات العام الجاري حتى في ظل الإغلاقات الجديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا والتي تعصف بالطلب على النفط.

فاجأت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

تزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها - فيما يعرف بمجموعة أوبك+ - على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

عقدت إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة إجتماعا مع Lelise neme رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبية بمقر الهيئة، تناول التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية باثيوبيا وخاصة المشروعات القائمة فى إقليم التيجراى هناك.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة الدول الافريقية بجهاز التمثيل التجارى فى خطاب مرسل إلى المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى، إن الجانب المصرى أشار فى الاجتماع مع الجانب الأثيوبى إلى أن حركة الاستثمارات المصرية الى أثيوبيا تشهد تزايدا كبيرا منذ عام 2009 على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أكبر منها دولة مرسلة للاستتثمارات الأجنبية إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابى نظرا للروابط التاريخية، مشيرا الى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الأثيوبية فإن حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، إلا أننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

قال المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين، إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية.

وأضاف بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 الي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 الي 30 يوما في السابق.

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن فتح شركة "إن آي كابيتال" القابضة الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي باب الاكتتاب في صندوقها النقدي الأول "سيولة" بمبلغ 10 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى 1000 جنيه للشراء وبدون حد أقصى، ومن المتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين من اليوم وهي المدة القانونية الأدنى لتلقي الاكتتابات، وذلك نظراً لحجم إقبال المؤسسات على الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.

وأضافت السعيد أن حجم الإصدار المستهدف لصندوق "سيولة" هو من 50 إلى 100 مليون جنيه يتم استثمارها في ادوات مالية سائلة وقصيرة الاجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى، ويعد "سيولة" هو أول صندوق نقدي يستثمر أمواله في القيم المنقولة مستفيداً بذلك من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.