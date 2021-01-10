شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم الرئيسي بمصر يتباطأ إلى 5.4% في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 5.7 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق بعد ارتفاعه 0.8 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.

وانحسر معدل التضخم الأساسي، الذي ينحّي المجموعات عالية التذبذب مثل أسعار الأغذية، إلى 3.803 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، من 4.021 في المئة الشهر السابق، حسبما ذكره البنك المركزي.

وعزت نعيم للوساطة في الأوراق المالية انخفاض معدل التضخم في ديسمبر كانون الأول إلى هبوط موسمي في أسعار المواد الغذائية وطلب أقل على الملابس.

كان التضخم في مصر بلغ ذروته عندما سجل 33 في المئة منتصف 2017 بعد أن طبقت الحكومة إجراءات تقشف في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة، تراجع المعدل مقترباً من أدنى مستوياته منذ 2005، ليسجل التضخم الرئيسي 3.7 في المئة في سبتمبر أيلول.

(رويترز)