شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مصر المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى شمل خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبرامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، وتم التعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال سلسلة س و ج، كل ما تريد معرفته عن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعى.

ما هى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى؟

هي المبادرة الرئاسية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ويساهم جهاز تنفيذ المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية حيث تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

ما هى أهمية تلك المبادرة؟

تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة باخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط مختلفة منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

ما هي الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة؟

تشارك في المبادرة وزارات البترول والمالية والداخلية والبيئة والتنمية المحلية بجانب البنك المركزى تشارك فى مبادرات تحويل السيارات للغاز، وتم عرض رؤية واضحة حول التحول للاعتماد على الغاز من خلال معرض تكنولوجيا السيارات.

ما هو المستهدف من هذه الخطة حتى الآن؟

المستهدف هو تحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكى وأجرة خلال عام 2021.

كيف يمكن المشاركة في المبادرة؟

أعلنت الحكومة عن إطلاق موقع إلكترونى، لتلقى طلبات المواطنين للاشتراك فى برامج تحويل السيارات وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح فوائد التحول الى استخدام الغاز الطبيعي فى المركبات.

من هم الفئات المستهدفة بالمبادرة؟

كان التحويل للغاز الطبيعى ينطبق على الميكروباص والتاكسي والاتوبيسات فقط حتى مطلع ديسمبر 2020، لكن صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة الوزارات المعنية لضم السيارات الملاكى لهذه المبادرة، بحيث يمكن لصاحب السيارة الخاصة التقدم لتحويل سيارته للغاز، ويمكن أن يتقدم لتخريدها إذ مر عليها 20 عاما والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.

كيف يقوم صاحب السياراة الملاكى بالتقدم بطلب لتحويل سيارته للغاز الطبيعي؟

يقوم المتقدم بتحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة بالتنسيق مع شركة الغاز، وتتسلم شركة الغاز المضغوط السيارة تمهيدا للتحويل، وسيتم توقيع عقد بين المواطن والشركة وتقديم المستندات المطلوبة، وتتراوح تكلفة التحويل للغاز بين 4.500 إلى 9 آلاف جنيه حسب سعة السيارة، والبنك المركزى سيتيح مبادرة لدعم تحويل السيارات للغاز بأقل تكلفة بفائدة 3% متناقصة تنطبق على تخريد السيارات، ويمكن تقسيط قيمة التحويل للغاز على سنة، ومن ضمن المستندات المطلوبة صورة الرقم القومى ورخصة السيارة.