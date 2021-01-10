شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يحقق أعلى نسبة منذ 7 سنوات بعد ارتفاع 14قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 14 مؤشراً بقطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.68%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.78%، وصعد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والعقارات بنسبة 1.49%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.31%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.05%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.72%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن 0.63%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.24%، ثم قطاع ورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.19%، 0.1%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.370 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.39%، وهى أعلى نسبة منذ جلسة 8 ديسمبر 2013.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 560.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.68%، والعرب على 7.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45.4 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، على التوالي.