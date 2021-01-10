شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة بداية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 5.4مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.91% رابحاً 79.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8817.05 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.85% رابحاً 48.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.30 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 354.78 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% رابحاً 12.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.107 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.767 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 5.4 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لأول مرة في عام 2021 بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.16% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.48 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% رابحاً 79.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8817.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% رابحاً 305.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24742.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.33%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.88%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.

وقفز 181 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 7.46%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.96%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "كيان السعودية" بنسبة 1.07%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 1.06%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 0.67%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% رابحاً 48.64 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 452.5 مليون سهم محققة ما قيمته 545.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 6268 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.54%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.34%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 6.59%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 27.2 مليون ورقة بقيمة 109.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.06%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 12.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5176.107 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 742.767 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 169.1 مليون سهم، بقيمة 541.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3691 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.02%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 5.22%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.07%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 1.94%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 106.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.62%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، لأول مرة في عام 2021 بعد تراجعها 4 جلسات متتالية، بنسبة 0.16% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 534 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.49% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 7.06%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.78% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.43%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 7.86% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.99%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 35.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% رابحاً 36.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6067.75 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% رابحاً 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4601.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.76% رابحاً 35.73 نقطة ليغلق عند مستوى 4708.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.2 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9150 صفقة، وصعدت 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات المايلة بنسبة 1.08%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.87%، 0.37%، على التوالي.

وجاء سهم شركة وربة للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.05%، يليه سهم مجموعة الرأي الإعلامية القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.97%، يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 4.95%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.70%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.85% رابحاً 31.493 نقطة ليغلق عند مستوى 3730.850 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 346 صفقة لعدد 35 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.63%، ثم سم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4.65%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 4.08%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 8.70%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.26%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 231.4 ألف ريال عماني.