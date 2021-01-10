شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "بنية" تعين مجلس استشارى عالمى يضم خبرات دولية فى الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "بنية" المتخصصة فى مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمى فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، عن تدشين مجلسها الاستشارى العالمى (GAB)، وذلك فى إطار رؤية الشركة المستقبلية والتى ترتكز على الاستعانة بأفضل الكفاءات فى مختلف قطاعات الأعمال.

وتأتى تلك الخطوة فى ظل نمو حجم أعمال الشركة وزيادة عدد المشروعات العملاقة التى تشارك فيها، مما يتطلب وجود مجلس استشارى عالمى للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وهو ما سينعكس بالإيجاب على كفاءة تنفيذ المشروعات الراهنة والمستقبلية. وسيقوم المجلس الاستشارى الجديد بتعزيز رؤية الشركة وخططها المستقبلية، من خلال تقديم المشورة لقيادة الشركة وتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين.

ويضم المجلس الاستشارى العالمى فى عضويته كل من لاسينا كوني، المدير العام لمنظمة "Smart Africa"، والذى يمتلك خبرات مهنية تزيد عن 25 عاما فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية وأنظمة النقل الذكية، والذى كان يتولى مهام مستشار رئيس الوزراء الإيفوارى لشؤون الاقتصاد الرقمي، بجانب تولى عدد من المناصب الفنية والإدارية العليا مع شركات مرموقة عالميًا مثل Booz Allen Hamilton وIntelsat ويتولى لاسينا كونى حاليا رئاسة منظمة Smart Africa المسؤولة عن النهوض بالبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمى بقارة إفريقيا.

كما يضم المجلس المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمى السابق لشركةBritish Petroleum لشمال إفريقيا، والذى يمتلك خبرات عالمية فى قطاع النفط والغاز والتخطيط الاستراتيجى وتطوير الأعمال. وقضى مكاوى ما يقرب من 30 عاما داخل شركة BP بعدة مناطق فى العالم منها أمريكا وبريطانيا ومصر، إلى أن تولى منصب الرئيس الإقليمى للشركة بمنطقة شمال إفريقيا ونجح فى تحقيق إنجازات عديدة طول تلك الفترة.

ويضم المجلس الرئيس الإقليمى السابق لشركة ألكاتيل لوسينت، والرئيس التنفيذى السابق لشركة DJEZZY فى الجزائر، ويمتلك خبرات كبيرة فى مجال البنية التحتية للاتصالات تمتد لأكثر من 40 عاما. وخلال تاريخه المهني، أبرم نيسى العديد من الصفقات الضخمة وقدم مساهمة كبيرة فى تطوير خدمات الهاتف المحمول فى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «بنية»، قائلا: "قررنا اليوم تدشين المجلس الاستشارى العالمى للشركة فى ظل خطة متكاملة لتعزيز ريادة شركة بنية داخليا وخارجيا، ونفخر بتعيين ثلاثة من الشخصيات المرموقة فى عالم الاتصالات والاقتصاد الرقمى ليصبحوا ضمن أعضاء هذا المجلس الاستشارى".

وأضاف مكى: "يُعد تشكيل المجلس الاستشارى العالمى لشركة بنية بمثابة خطوة هامة لتعزيز رؤية الشركة مستقبلا، ودعم دورها الريادى مع الحفاظ على معدلات النمو المطلوبة، حيث سيقوم المجلس بمشاركة أفكاره استنادا على الخبرات الطائلة التى يتمتع بها أعضاؤه، مما سيساهم فى تعزيز مكانة الشركة كشريك مُفضّل لتنفيذ عمليات التحول الرقمى فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط".

ورحب مكى بالأعضاء الثلاثة" كوني" و" مكاوي" و" نيسي" كأعضاء فى المجلس الاستشارى العالمى لشركة بنية، مشددًا على ثقته التامة فى خبراتهم التى ستضيف المزيد من البصيرة والحماس إلى قيادة الشركة، بالإضافة لقدرتهم على تقديم نظرة عميقة ورؤية مستقبلية ثاقبة لتعزيز مكانة «بنية» وتحقيق دورها الريادى.

وأكد لاسينا كوني، أن تعزيز التواصل والتكامل مع إفريقيا بات أمرا هامًا وضروريا لتحقيق التنمية فى القارة السمراء، لافتا إلى أن تلك الرؤية تتوافق مع رؤية شركة "بنية"، وقال "هذا ما يشجعنى على التعاون سويًا مع "بنية" لتعزيز عوامل النجاح، وأتطلع إلى تحقيق مشاركات فعالة مع باقى أعضاء المجلس الاستشارى لدعم التقدم بخطى سريعة وتحقيق المزيد من التعاون مع الدول الافريقية".

وقال المهندس هشام مكاوى، "استطاعت شركة بنية فى خلال فترة زمنية قصيرة ان تصبح فى مكانة قوية تؤهلها لتصبح الشريك الاول والمفضل لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وافريقيا والشرق الأوسط، لاسيما بعد أن حققت مشروعاتها نجاحات كبيرة اتسمت بدقة وكفاءة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية"

ومن ناحيته، قال فينشنزو نيسى، أتطلع أن تكون الخبرة التى اكتسبتها لمدة تزيد عن 40 عاما فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمثابة إضافة جديدة لواحدة من أكثر المجموعات نشاطًا وديناميكية فى هذه المنطقة"، مشددا على أن انضمامه للمجلس الاستشارى العالمى لشركة بنية يعد بمثابة تعزيز لارتباطه الشخصى مع مصر التى أصبحت اليوم رائدة التعاون الاقتصادى فى المنطقة.