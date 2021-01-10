شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة 0.91% بتداولات 8.9 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% رابحاً 79.85 نقطة ليغلق عند مستوى 8817.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.25% رابحاً 305.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24742.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 280.2 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.20%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.33%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.88%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.93%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.01%.

وقفز 181 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 7.46%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.96%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "كيان السعودية" بنسبة 1.07%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 1.06%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 0.67%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 618.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سويكورب، مدير صندوق سويكورب وابل ريت ("الصندوق")، انتهاء فترة توافر التسهيلات البالغة 1.4 مليار ريال سعودي الموقعة مع البنك الأهلي التجاري في 26 يونيو 2019 للصندوق، ولم يقم الصندوق بسحب أي مبالغ من هذه التسهيلات خلال فترة التوافر، وفي ضوء ظروف السوق الصعبة التي نتجت بشكل أساسي عن جائحة COVID-19, ومناقشات البنك الأهلي التجاري حتى وقت الاعلان مع سويكورب حول هذا الموضوع، أبلغ البنك الأهلي التجاري سويكورب قراره بعدم تمديد فترة توافر التسهيلات المذكورة أعلاه بخطاب مؤرخ في 7 يناير 2021.

كما أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 630 مليون ريال.